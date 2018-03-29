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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu - KONYA

İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu - KONYA

- - Şirkete ait olduğu iddia edilen ve başka bir ahıra yedi emin olarak bırakılan inekler - Şirketin üye işlerinin yürütüldüğü iddia edilen ev ve barınaklarİstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu - Yüksek kar payı vaadiyle vatandaşlardan para toplayarak "piramit satış" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen baba ile oğlu gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli operasyonda, yüksek kar payı vaadiyle vatandaşlardan para toplayarak "piramit satış" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yöneticileri hakkında "piramit satış" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Konya 'da düzenledikleri operasyonda, şirket sahibi Serkan E. ile yönetici pozisyonunda bulunan babası Enser E'yi gözaltına aldı.Firmanın Şişli'deki merkezinde ve Konya Çumra'daki çiftliğinde yapılan aramalarda, çok sayıda resmi doküman ile dijital malzemeye el konuldu.Şüpheli baba ile oğlun, Çiftlik Bank benzeri yöntemle yüksek kar payı vaadiyle vatandaşlardan para toplayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Akalan İhracat Dolandırıcılık Dolandırıcılık Operasyonu Irak 

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