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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
İstanbul merkezli 'Çiftlik Bank' soruşturması - BALIKESİR

İstanbul merkezli 'Çiftlik Bank' soruşturması - BALIKESİR

İstanbul merkezli "Çiftlik Bank" soruşturması - BALIKESİR - İstanbul merkezli "Çiftlik Bank" soruşturması - Balıkesir Sanayi Bölgesinde bulunan bir depodan görüntülerİstanbul merkezli "Çiftlik Bank" soruşturması - Operasyonun Balıkesir ayağında 4 kişi yakalandı - Soruşturma kapsamında firari olarak aranan bir şüpheliye ait deponun bitcoin üretim merkezi olarak kullandığı ortaya çıktıBALIKESİR (AA) - İstanbul merkezli yürütülen "Çiftlik Bank" soruşmasının Balıkesir ayağında 4 kişinin gözaltına alındığını bildirildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Balıkesir Sanayi Bölgesinde bulunan bir depoya baskın yaptı.Aynı soruşturma kapsamında firari olarak aranan bir şüpheliye ait olduğu belirtilen depoda, bitcoin üretimi için kullanıldığı tespit edilen, çalışır vaziyette her biri bin 600 dolar değerinde 250 bilgisayar kasası bulundu.Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.Deponun, bitcoin üretim merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.İstanbul merkezli soruşturma kapsamında yakalanan 4 şüpheli işlemleri için Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bild Akalan Muhabir Dolar Gesi 

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