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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul merkezli 8 ildeki 'siber dolandırıcılık' operasyonu

İstanbul merkezli 8 ildeki 'siber dolandırıcılık' operasyonu

İstanbul merkezli 8 ildeki "siber dolandırıcılık" operasyonu - Operasyondan detaylar - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi İstanbul merkezli 8 ildeki "siber dolandırıcılık" operasyonu - Örgüt faaliyeti çerçevesinde kişilerin bankacılık bilgilerini ele geçirip kendi hesaplarına para transfer ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 37 kişinin tutuklandığı operasyonda ele geçirilen dijital malzeme, doküman ve paralar basın toplantısında gösterildiİSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen ve gözaltına alınan 42 şüpheliden 37'sinin tutuklandığı siber dolandırıcılık operasyonunda, ele geçirilenler sergilendi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki basın toplantısında, 20 Kasım'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen 2 diz üstü bilgisayar, 5 tablet bilgisayar, 54 cep telefonu, 49 sim kart, 5 sabit disk, 5 flash bellek, 16 hafıza kartı ve çok sayıda doküman ile bir miktar para basın mensuplarınca görüntülendi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yürütülen soruşturma kapsamında 20 Kasım'da İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt faaliyeti çerçevesinde kişilerin bankacılık bilgilerini ele geçirerek kendi hesaplarına para transfer ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 42 şüpheliden 37'si tutuklanmıştı.

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