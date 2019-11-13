İstanbul merkezli 8 ilde tütün kaçakçılarına operasyon: 11 tona yakın ürün ele geçirildi

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( İSTANBUL )- Operasyonlarda 11 tona yakın nargile tütünü ele geçirilirken, şu ana kadar 39 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi İSTANBUL



- Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde 55 kaçakçının yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Baskınlarda 11 tona yakın nargile tütünü ele geçirilirken, şu ana kadar 39 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla ülkeye giren ve sonra piyasaya sürülerek satışı yapılan gümrük kaçağı nargile tütünü ve tütün mamulleri ile ilgili 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kaçakçılara yönelik bu sabah yeni bir operasyon başlatılmıştı. Altısı Suriyeli 39 kişi gözaltında İstanbul başta olmak üzere Mardin, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır’da tütün mamulü kaçakçısı 55 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı başlatılan baskınlarda şu ana kadar 6’sı Suriye uyruklu 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, operasyonların ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı.

Kaçakçılar, tütün ürünlerini peynir tenekeleri, çay paketleri ve oyuncak kolilerine gizlemiş Kaçakçıların, doğu ve güneydoğu illerinden zulalı araçlarla anlaştıkları kargo acente sahipleri ve çalışanları aracılığıyla peynir tenekeleri, çay paketleri, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri arasında sigara, kaçak nargile tütünleri ve diğer kaçak tütün mamullerini gizleyerek yasal kargo görünümü verdiklerini, bu yöntemle İstanbul’a getirildiğini belirleyen Kaçakçılık Polisi, eş zamanlı baskınlarda yüklü miktarda ürün ele geçirdi. Operasyonlarda, piyasa değeri 3 milyon 520 bin lirayı aşan 10 ton 23 kilo kaçak nargile tütünü, 13 kilo 540 gram kaçak sigara tütünü, 30 bin sigara haline getirilmiş dolu makaron, 2 bine yakın kaçak puro, 520 paket kaçak sigara, 200 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 220 elektronik sigara likidi, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 2 şarjör ve bu silahlara ait 22 fişek, 12 bin çakmak, bin 100 adet sahte olduğu değerlendirilen TAPDK bandrolü ve bu kaçakçılıkta kullanılan 1 araç ele geçirildi. Firari 16 kaçakçının yakalanması için operasyonlar devam ediyor Yapılan araştırmalarda yakalanan şahısların çeşitli suçlardan uzun süredir arandıkları belirlenirken, kaçakçılık polisi tarafından yürütülen operasyonlarda firari 16 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.





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