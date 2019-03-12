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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
İstanbul merkezli 7 ilde kaçak akaryakıt operasyonu - İSTANBUL

İstanbul merkezli 7 ilde kaçak akaryakıt operasyonu - İSTANBUL

- Operasyonlardan görüntüler - Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri - Eş zamanlı operasyonda, 33 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, gözaltına alınan 21 kişiden 4'ü tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, 33 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, gözaltına alınan 21 kişiden 4'ü tutuklandı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl başlatılan çalışma neticesinde bir şebekenin, atık yağları kimyasal maddelerle karıştırarak akaryakıta dönüştürdüğü ve bu akaryakıtı kaçak yollarla İstanbul başta olmak üzere 7 ilde piyasaya sürerek ülke ekonomisini zarara uğrattığını belirledi.Teknik ve fiziki çalışmalarını tamamlayan polis, 6 Mart'ta İstanbul , Ankara, Aksaray, Osmaniye, Kocaeli, Mersin ve Çorum'da çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, 33 bin litre kaçak akaryakıt, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla, 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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