İstanbul merkezli 5 ilde sahte belgelerle lüks otomobil vurgununa operasyon İzle

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( İSTANBUL )- 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı- Yurda sokulan lüks araçların sahte belgelerle gümrükten girişini sağlayan ve gümrük tescil işlemlerini yaparak haksız kazanç elde eden bir suç şebekesine operasyon başlatıldı İSTANBUL



- İstanbul merkezli 5 ilde, yurtdışından Türkiye’ye sokulan lüks araçların sahte belgelerle gümrükten girişini sağlayan ve gümrük tescil işlemlerini yaparak haksız kazanç elde eden bir suç şebekesine operasyon başlatıldı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında TSE belgesi düzenleyenlerin de olduğu 23 şüpheli hakkında başlatılan operasyon sürüyor. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlara bulaşan şebekeye yönelik İstanbul merkezli Ağrı, Edirne, Kırklareli ve Muğla’nın da olduğu 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Sahte belgelerle maddi değeri yüksek lüks araçların gümrükten girişini sağlayan ve gümrük tescil işlemlerini yaparak haksız kazanç elde eden 23 kişilik şebekenin çökertilmesi için başlatılan operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılanlar arasında sahte TSE belgesi düzenleyenlerin de olduğu öne sürüldü. Mali Suçlarla Mücadele Şube polisinin düzenlediği operasyonda, şebekeye yönelik ortaya konan suçlamalar; çok sayıda lüks aracın gümrükten girişinin sağlanması ve gümrük beyannamesinin olmaması, araç şirketlerinin üretimi ve ithalatının kendilerince yapılmadığı halde araçlara sahte belgeler düzenleyerek tescil işlemlerinin yapıldığı, tescil dosyalarında bulunan ithal eden firma adına araçların tamamına uygunluk belgesi düzenlediği ve bu uygunluk belgesine istinaden Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) alınması gereken raporların sahte olarak düzenlendiği, daha sonrasında tescili yapılan araçlar üzerinden farklı şahısların kamu ve özel bankalardan krediler çekildiği, çekilen kredilerin ödemelerinin yapılmadığı ve kamu zararının oluşturulduğuna yer veriliyor. Polis, soruşturma kapsamında firma sahipleri ve kredi çeken kişilerin de bulunduğu 22 kişi ile bu şebekeye sahte TSE belgesi düzenleyen 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (SK-EY

