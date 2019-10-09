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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu - İSTANBUL

İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu - İSTANBUL

- Operasyondan detaylar - Evlerde ve iş yerlerinde arama yapılması - Operasyonun helikopterden çekilen görüntüleri - Şüphelilerin gözaltına alınması İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu - Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 41 kişiden 18'i tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 41 kişiden 18'inin tutuklanmasına karar verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün İstanbul , Antalya ve Tekirdağ'da sanal ortamda yasa dışı şekilde bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında, geçen hafta 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, suç örgütü yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 41 zanlıyı gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda, tabanca, 17 mermi, 9 dizüstü bilgisayar, 4 tablet bilgisayar, 48 cep telefonu, 53 sim kart, 4 hard disk, 7 flash bellek ve 120 bin 420 lira ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklanırken 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şüphelilerin, bilgisayarlarında ve banka hesaplarında yapılan incelemede, şu ana kadar yasa dışı bahis oynatarak 30 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Flash Bellek Suç Örgütü Dizüstü Bilgisayar Tablet Bilgisayar Cep Telefonu 

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