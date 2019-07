- İstanbul merkezli 3 ilde kaçak cep telefonu operasyonu

-Aktüel görüntüler



( İSTANBUL )- 4 bin 146 kaçak telefon ele geçirildi İSTANBUL



- İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 bin 146 kaçak cep telefonu ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışından kaçak yollarla getirdiği çok sayıda cep telefonunu piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında 2 Temmuz’da operasyon düğmesine basan polis, İstanbul, Ankara ve Artvin’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda İ.D., A.A., İ.A., E.B., H.C., H.B., A.T., Z.A., D.I., D.Y., V.G., A.T., O.C., M.A., B.T., S.K., S.A., M.B., M.Ö., M.Ş., M.K., A.B., L.A., Ö.F.G.,A.G., I.S., I.D., H.D., B.M., M.A., B.A., M.B. ve I.A. adlı 34 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli marka ve modelde 4 bin 146 cep telefonu, 126 adet cep telefonu ekranı, 230 tane telefon bataryası, 1 adet barkot etiket cihazı, yüzlerce telefon parçası, çok sayıda telefon ara bağlantı kabloları ve IMEI klonlama cihazları ile çok sayıda etiket ele geçirildi. Zanlıların, IMEI klonlama cihazları ile IMEI numaralarını değiştirdikleri cep telefonlarını "Türk Malı" etiketi yapıştırarak piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Şüphelilere, 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefetten işlem yapılırken, 19 şüpheli sevk edildikleri adliyede ‘adli kontrol’ şartı ile 15 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (SK-ZA-