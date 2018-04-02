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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul Mavi’ye büründü

İstanbul Mavi’ye büründü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden görüntü

Otizm Farkındalık Farkındalık Günü 

-Galata Kulesinden görüntü
-Beyazıt Kulesinden görüntü
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL )- Otizm farkındalık gününde İstanbul’da Mavi ışıklar yandı İSTANBUL

- 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü sebebiyle bu akşam İstanbul'un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü , Galata Kulesi başta olmak üzere bir çok yer mavi ışıklarla aydınlatıldı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2 Nisan'ın "Otizm Farkındalık Günü ilan edilmesi nedeniyle, "Otizme Mavi Işık Yak etkinlikleri kapsamında bu akşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Kulesi ile Beyazıt Saat kulesi mavi ışıklarla aydınlatıldı. Bu ay boyunca tüm dünyada otizm konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Otizmin rengi olarak mavi kullanılarak bir farkındalık projesi başlatıldı. Bu akşam bütün dünyada uygulanan mavi ışık kampanyası Türkiye'de de gerçekleştirildi.
Bu kapsamda İstanbul’da 15 Temmuz Köprüsü, Galata Kulesi ile Beyazıt Saat Kulesi, saat 20.00'den itibaren mavi ışıklarla aydınlatıldı.
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