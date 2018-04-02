İstanbul Mavi’ye büründü

-Galata Kulesinden görüntü

-Beyazıt Kulesinden görüntü

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( İSTANBUL )- Otizm farkındalık gününde İstanbul’da Mavi ışıklar yandı İSTANBUL



- 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü sebebiyle bu akşam İstanbul'un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü , Galata Kulesi başta olmak üzere bir çok yer mavi ışıklarla aydınlatıldı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2 Nisan'ın "Otizm Farkındalık Günü ilan edilmesi nedeniyle, "Otizme Mavi Işık Yak etkinlikleri kapsamında bu akşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Kulesi ile Beyazıt Saat kulesi mavi ışıklarla aydınlatıldı. Bu ay boyunca tüm dünyada otizm konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Otizmin rengi olarak mavi kullanılarak bir farkındalık projesi başlatıldı. Bu akşam bütün dünyada uygulanan mavi ışık kampanyası Türkiye'de de gerçekleştirildi.

Bu kapsamda İstanbul’da 15 Temmuz Köprüsü, Galata Kulesi ile Beyazıt Saat Kulesi, saat 20.00'den itibaren mavi ışıklarla aydınlatıldı.

