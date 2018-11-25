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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Kılıç’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Kılıç’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Pülümür Cemevi

Hastane Cenaze Helal Cemevi 

-Ali Kılıç’ın cemevine gelişi
-Naaşın morgdan alınışı
-Cenaze töreni
-Ali Kılıç’ın cenaze törenindeki görüntüsü
-Cenazenin musalladan alınarak araca götürülmesi

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Önceki gün vefat eden İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın babası Hasan Kılıç, Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde son yolculuğuna uğurlandı. Antalya’da tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın 87 yaşındaki babası Hasan Kılıç, Tunceli’nin Pülümür İlçesi’ne son yolculuğuna uğurlandı.Pülümür Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine Başkan Ali Kılıç’ın yanı sıra, yakınları, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılıç için Cemevinde düzenlenen törende helallik alındıktan sonra naaşı ilçeye bağlı Kaymaztepe Köyü’nde toprağa verildi.

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