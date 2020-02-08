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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul kent geneli beyaza büründü

İstanbul kent geneli beyaza büründü

ana yollardan görüntü

Taksim Cep Telefonu Topkapı Kar Yağışı 

-yolların kenarındaki beyazlıktan görüntü
-trafikte zorlanan sürücüler
-beyaza bürünen evlerin çatısından görüntü
-taksimden görüntü
-taksimde fotoğraf çeken turistlerden görüntü
-arabaların üstünden görüntü
-topkapı surlarından görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Birçok yerde renkli görüntüler oluştururken, ana yollarda ise sürücülere zor anlar yaşattı. Meteoroloji’nin yaptığı uyarıların ardından etkili olan kar yağışı İstanbul’da sürüyor. Kent genelinde etkisini sürdüren kar, renkli görüntüler neden oldu. Beyoğlu Taksim Meydanında karı göre yabancı uyruklu turistler telefonlarıyla cep telefonu çekti. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık manzaralar da oluşturdu. Evlerin çatısını ve arabaların üzerine beyaza bürüdü. TEM ve D-100 Karayollarının kenarındaki çimenlikler beyaza bürünürken, sürücüler zaman zaman kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı, ilerlemekte zorluk çekti. Karın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.
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