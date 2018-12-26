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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden 'hastaneden kavga' açıklaması

- İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden 'hastaneden kavga' açıklaması

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( İSTANBUL ) - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden "hastaneden kavga" açıklaması- "Güvenlik görevlilerinin karıştığı olay inceleme başlatıldı"- "Sorumlu kişiler ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" İSTANBUL

Hastane 


- İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde güvenlik görevlilerinin karıştığı kavga görüntüleri ile ilgili inceleme başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sorumlu kişiler ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "25/12/2018 tarihli Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde güvenlik görevlilerinin karıştığı olay ile ilgili Hastane Başhekimliğince inceleme başlatılmış olup, sorumlu kişiler ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" denildi. (ÖFA
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