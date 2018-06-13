İstanbul İl Jandarma Komutanlığından 179. Kuruluş yıl dönümü iftarı

-Şehit yakınları ve gazilerden görüntü

-1.Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in çocuklara hediye vermesi

-Konuşmalar

-Protokolden görüntü

-Genel ve detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul İl Jandarma Komutanlığından Jandarmanın 179. Kuruluş yıldönümü nedeniyle iftar programı düzenledi.

Düzenlenen programa 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

Jandarma Teşkilatının 179. Kuruluş yıldönümü nedeniyle İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Bölge Komutanlığı Sosyal tesislerinde iftar programı düzenlendi.

Düzenlenen iftar programına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, komutanlar, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

İftar sonrasında konuşan İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, “Bugün mensubu olmaktan büyük gurur duyduğumuz Jandarma teşkilatının 179. Kuruluş yıldönümünü kutlamanın Onur, mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Başarılarla dolu köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bu güne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle, kamu düzen ve güvenliğini sağlanması hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Bu vesileyle Jandarma teşkilatının bu günkü onurlu seviyede emek, gayret ve alın teri akıtan komutanlarımıza ve değerli mensuplarımıza müteşekkir olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum” dedi.

“Bu teşkilatımız milletimizin yüz akıdır” İstanbul Valisi Vasip Şahin de, “Gerektiğinde düğüne gider gibi ölümü göze alabilen gerektiğinde bu milletin en tali ihtiyaçlarını karşılaması noktasında benim görevim değildir diye hiç yüksünmeden hizmete koşan ehemminden mühimine bütün görev sahasında başarıyla hizmet eden bu teşkilatımız milletimizin yüz akıdır. Bu nedenle bu millet Jandarma teşkilatına, polis teşkilatına, askerine kendine hizmet eden kamu görevlilerine farklı bir yer, farklı bir önem atfetmiştir. Bu teşkilat görev yaparken şehitler verdi, gaziler verdi. Bir kısmı bizimle aynı sofrayı paylaştılar şehit yakınlarımız ve gazilerimiz. Onlara çok şey borçluyuz” ifadelerini kullandı. (İB-

