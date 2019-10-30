Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’dan DEAŞ operasyonuyla ilgili açıklama Haberi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’dan DEAŞ operasyonuyla ilgili açıklama Haberi

açıklama

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Terörle Mücadele Kaçırılma Basın Mensupları 


- İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Hafıza 15 Temmuz Müzesinde katıldığı etkinliğin ardından, İstanbul’da yapılan DEAŞ operasyonuyla ilgili olarak, “Terörle mücadelede saniye bile atlamadan çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Hafıza 15 Temmuz Müzesinde düzenlenen ‘Hafızanda ne var? Harbi konuşmalar’ isimli etkinliğe katıldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan, etkinliğin ardından basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları cevapladı. İstanbul’da yapılan DEAŞ operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan, “Çalışmalarımız devam ediyor, terörle mücadelede saniye bile atlamadan çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
Ayrıca İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait ambulansın kaçırılma olayıyla ilgili olarak konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan, "Takip ediliyor, hızlı bir şekilde bulunur" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başbakan Davutoğlu, Mardin'deBaşbakan Davutoğlu, Mardin'de
Vatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği BulunduVatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği Bulundu
İstanbul'daki Terör Örgütü Operasyonuİstanbul'daki Terör Örgütü Operasyonu
İstanbulda Paralel Yapı Operasyonuİstanbulda Paralel Yapı Operasyonu
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı