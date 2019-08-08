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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul Havalimanı yolunda trafik kazası - İSTANBUL Video

İstanbul Havalimanı yolunda trafik kazası - İSTANBUL Video

- Olay yerinden görüntüler - Bekleyen araçların görüntüleri - Yaya olarak Havalimanına yetişmeye çalışanların görüntüleri - Eyüpsultan'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu havalimanı yolu trafiğe kapandıİSTANBUL (AA) - Eyüpsultan’da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yol İstanbul Havalimanı istikametinde trafiğe tamamen kapandı.Alınan bilgiye göre, Eyüpsultan’da Hasdal Kemerburgaz yolunda seyir halindeki hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik İstanbul Havalimanı istikametinde tamamen durdu.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.Kaza yapan kamyonun olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

İlk Müdahale Hastane Hafriyat Kamyonu Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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