İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi Haberi

-İtfaiyenin çalışması

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( İSTANBUL )- İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor İSTANBUL



- İstanbul havalimanı yolunda toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kazada toprak zeminle araç arasında sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgilere göre kaza 14.00 sıralarında D 20 Karayolu Işıklar Mevkii'nde yaşandı. Toprak yüklü hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada araç sürücüsü, toprak zemin ile sürücü kabini arasında sıkıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaralı sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Bayram tatili nedeniyle bölgede geniş önlemler alan Jandarma trafik ekipleri de kazaya müdahale etti. Kaza noktasından drone kaldıran jandarma trafik ekipleri, güzergahta bulunan trafiğin inceledi. Kaza nedeniyle D 20 Karayolunda trafik tek şeritten sağlanıyor.

