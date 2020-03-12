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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Olay yeri

İlk Müdahale Hastane Jandarma Sağlık Ekipleri Ameliyat 

-Devrilen minibüs
-Yola saçılan bagajlar
-Yapılan çalışmalar
-Jandarma ekipleri
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- D-20 Karayolu’nda kontrolden çıkan minibüsün duvara çarptı- Yolcuların bagajları yola saçıldı İSTANBUL

- D-20 Karayolu Eyüpsultan Işıklar mevkisinde havalimanına giden minibüs, kontrolden çıkarak duvara çarptı. Devrilen minibüsün içerisinde yabancı uyruklu kadın hayatını kaybederken, eşi ve araç sürücüsü ise yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında D-20 Karayolu Eyüpsultan Işıklar mevkisi havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Havalimanına yolcu taşıyan Abdullah Ergüven idaresindeki 34 BH 9427 plakalı minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği minibüs, duvara çarparak devrildi. Kaza sonucu sürücü Ergüven ve Eritre uyruklu Gotiom Tesegai Nesgusse(62) hafif şekilde, eşi Shara Weldeys ise ağır şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Ağır yaralı olarak hastanede ameliyata alınan Weldeys yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik şeridi çekerek kaza yerinde önlem aldı. Olayla ilgili inceleme yapan jandarma, bilgileri kısa sürede topladı. Kaza nedeniyle yolcuların bagajlarının yola saçıldığı görüldü.
Minibüsün havalimanına yolcu taşıdığını belirleyen jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DCC-ÖFA
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