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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İstanbul Havalimanı’nın taşınmasına ilişkin toplantı Haberi

İstanbul Havalimanı’nın taşınmasına ilişkin toplantı Haberi

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve beraberindekilerin terminale girişi

Toplantı 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Havalimanı’nın açılışı öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın da katılımıyla toplantı gerçekleştiriliyor. Atatürk Havalimanı’nın tarifeli uçuşlara kapatılarak İstanbul Havalimanı’na taşınmasının planlandığı taşınma öncesi İstanbul Havalimanı’nda taşınmaya ilişkin toplandı gerçekleştirildi.
Saat 15.00’da başlayan toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Devlet Havalimanları Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, Türk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İGA üst düzey yetkililer ve diğer ilgililer katıldı.
Toplantıda taşınmaya ilişkin konuların ele alınacağı öğrenildi.
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