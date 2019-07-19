Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
İstanbul Havalimanı'nın son hali havadan görüntülendi

İstanbul Havalimanı'nın son hali havadan görüntülendi

-drone-

Apron 

-İstanbul Havalimanı’nın pistlerinden görüntü
-Apronda uçak görüntüsü
-İnen uçak görüntüsü
-Terminal binasının görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İSTANBUL

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan. Açıldığı günden beri uçuş trafiği her geçen gün artarak devam eden İstanbul Havalimanı’nın çekilen görüntülerde apron, terminal binası ve pistlere inen uçak görüntüleri yer alıyor. Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapatılmasıyla gerçekleşen 'büyük taşınma'nın ardından İstanbul Havalimanı, 6 Nisan'dan itibaren tam kapasiteyle hizmet veriyor. Yaz sezonu ile birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yapılan seferler yoğun şekilde ve aralıksız olarak sürdürülüyor. Operasyonların hız kesmeden devam ettiği İstanbul Havalimanı'nı havadan görüntülendi. İşletmeci İGA tarafından drone ile çekilen görüntülere, ana terminal, apron, uçak taksi yolları, köprüler, kule ile apronun günün değişik saatlerindeki görüntüler yer alıyor.
İlgili Foto Galeriler
Atatürk Havalimanında Mahşeri KalabalıkAtatürk Havalimanında Mahşeri Kalabalık
Beştepede İlk Tören GerçekleştiBeştepede İlk Tören Gerçekleşti
Haydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping GösterisiHaydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping Gösterisi
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
PKKnın Mühimmatları Ele GeçirildiPKKnın Mühimmatları Ele Geçirildi
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı