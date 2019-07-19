İstanbul Havalimanı'nın son hali havadan görüntülendi

-İstanbul Havalimanı’nın pistlerinden görüntü

-Apronda uçak görüntüsü

-İnen uçak görüntüsü

-Terminal binasının görüntüsü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İSTANBUL



Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan. Açıldığı günden beri uçuş trafiği her geçen gün artarak devam eden İstanbul Havalimanı’nın çekilen görüntülerde apron, terminal binası ve pistlere inen uçak görüntüleri yer alıyor. Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapatılmasıyla gerçekleşen 'büyük taşınma'nın ardından İstanbul Havalimanı, 6 Nisan'dan itibaren tam kapasiteyle hizmet veriyor. Yaz sezonu ile birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yapılan seferler yoğun şekilde ve aralıksız olarak sürdürülüyor. Operasyonların hız kesmeden devam ettiği İstanbul Havalimanı'nı havadan görüntülendi. İşletmeci İGA tarafından drone ile çekilen görüntülere, ana terminal, apron, uçak taksi yolları, köprüler, kule ile apronun günün değişik saatlerindeki görüntüler yer alıyor.

