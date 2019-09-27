İstanbul Havalimanı'nda yolculara gül ve lokum ikramı - İSTANBUL
- Etkinlikten görüntüler - Yolculara gül ve lokum dağıtılması İstanbul Havalimanı'nda yolculara gül ve lokum ikramıİSTANBUL (AA) - Dünya Turizm Günü kapsamında İstanbul Havalimanı'nda yolculara gül ile lokum dağıtıldı.Dış Hatlar Geliş Terminali'nde İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik, flüt dinletisiyle başladı. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ile bazı havalimanı yöneticileri, yolculara kırmızı ve beyaz güller dağıttı. Türk lokumu da ikram edilen yerli ve yabancı yolcular, etkinliği düzenleyen yetkililere teşekkür etti.
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