İstanbul Havalimanı’nda yakalanan firari FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

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( KOCAELİ )- FETÖ'ye maddi destek sağlayan firari Kocaeli Adliyesine çıkarıldı KOCAELİ



- Kocaeli’de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne finansal destek sağladığı iddiası ile hakkında arama kararı çıkartıldıktan sonra firari olarak aranan, önceki gün de İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan iş insanı Mehmet Ali Sarı, adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre 2016 yılında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne finansal destek sağladığı iddiasıyla 2016 yılında gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından kayıplara karışan Mehmet Ali Sarı, İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Sarı’nın 2016 yılında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı, daha sonra hakkında tekrardan gözaltı kararı çıkarttığı ve yaklaşık 2 yıldır firari olduğu öğrenildiği iddia edildi. Yaklaşık 2 yıldır ekipler tarafından aranan Sarı, İstanbul Atatürk Havaalanı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Hangi ülkeden Türkiye’ye giriş yaptığı savcılık kararı ile gizli tutulan Sarı, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

