İstanbul Havalimanı'nda 'Tokat Günleri' etkinliği

-Protokol üyelerinin sergi alanını gezmesi

-Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı Rop

-Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu Rop

-BTA Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi İbrahim Demir Rop

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( İSTANBUL )- İstanbul Havalimanı’nda Tokat’ın yemekleri ve kültürü tanıtıldı İSTANBUL



- Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı’nda Tokat’ın kültürünü ve geleneklerini yansıtan ‘Tokat Günleri’ başladı.

Tokat Kebabı, Madımak çorbası, sarma, keşkek, çemen, ceviz ve pekmez başta olmak üzere Tokat'ın yöresel lezzetleri yerli ve yabancı yolcuların beğenisine sunuldu. Anadolu mutfağının hemen her çeşit lezzetinin yer aldığı İstanbul Havalimanı’ndaki restoranda, Anadolu mutfağının kültür mirasını koruyarak, eşsiz lezzetleri geçmişten günümüze sunan Tadında Anadolu, Tokat’ın eşsiz lezzetlerini İstanbul Havalimanı’ndaki yolcuların beğenisine sundu. Anadolu’nun geleneksel yemeklerinin bir araya getiren restoranda, Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi ile işbirliği yapılarak geleneksel lezzetler, Tokat Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ndeki restoranında gerçekleştirilen özel etkinliğe Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, İstanbul Havalimanı Valisi İsmail Şanlı, BTA Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi İbrahim Demir’in de bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

“Bu kültürü yabancılara tanıtmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" Etkinliği ziyaret eden Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı havalimanında görevli basın mensuplarına yaptığı açıklamada Tokat’ın zengin kültürüne dikkat çekerek, "Tokat üstü açık bir müze gibi. Anadolu Selçukluların, Osmanlıların eserlerinin görüldüğü kıymetli şehir. İnsan malzemesi çok kıymetli, değerli, nitelikli ve kültür sahibi. Nitelikli ve kültür sahibi insanların asırlar boyunca süzerek getirdiği geleneksel yemekleri var. Bugün burada Tokat yemeklerini Tokatlı kadınlarımızın, aşçılarımızın, ürettiği ürünleri dünyaya sunmuş oluyoruz. Tokat aynı zamanda sebze meyve bahçesi. Çok güzel ürünleri var. Bunlardan çok güzel yemekler elde ediliyor. Bu kültürü burada yabancılara tanıtmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

“İstanbul Havalimanı’nda böylesine güzel bir programın yapılması bizlere heyecan verdi” Tokat Belediye Başkanı Avukat Eyüp Eroğlu, "Çok heyecanlıyız. Tokat’ımızın hem ürünlerinin, hem mutfağının tanıtıldığı ve dünyanın buluşma merkezi olan İstanbul Havalimanı’nda böylesine güzel bir programın yapılması da bizlere heyecan verdi. Hem dışarıdan Türkiye’ye gelen, hem Türkiye’den dışarıya giderken kullandığı bu güzel alanda Tokat’ın bu lezzetli ürünlerini, mutfağını böylece tanıtmış olacağız. Tokat’ımız gerçekten insanıyla, havasıyla, doğasıyla çok görülmeye değer bir şehir. Hz. Mevlana, 'Hayatta iken Tokat'a gitmek gerek. Havası ve insanı mutedildir' demiş. Biz de bu sloganla yola çıktık. 7 bin yıllık Tokat'ı gelin görün" diye konuştu.

“Kültürümüzü tanıtmak, yabancılara göstermek büyük bir sorumluluk” BTA Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi İbrahim Demir ise, ilk kez Tokat ile başladıklarını ve diğer illerle devam edeceklerini ifade ederek, "Bizim kültürümüzü tanıtmak, yabancılara göstermek büyük bir sorumluluk. Bu bilinçle çeşitli mutfakları davet ediyoruz. Tokat bunlardan biri ve çok önemlisi. Amacımız burada farkındalık oluşturmak” şeklinde konuştu.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde başlatılan Tokat Günleri etkinliği, 29 Kasım Cuma günü de devam edecek.

