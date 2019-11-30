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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul Havalimanı'nda elektronik sigara operasyonu İzle

İstanbul Havalimanı'nda elektronik sigara operasyonu İzle

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( İSTANBUL )- 7 bin 390 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi- 152 bin liralık sigara tütünü ele geçirildi İSTANBUL

Sigara Kaçakçılığı Elektronik Sigara Akalan Sigara İstihbarat 


- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 7 bin 390 paket elektronik sigara tütünü ele geçirilirken, tütünlerin piyasa değerinin yaklaşık 152 bin Türk lirası olduğu anlaşıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen elektronik sigara kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular mercek altına alındı. Bakanlığın kullanımındaki Varış Öncesi Yolcu Bildirimi Programı ve İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilen risk analizi sonucunda, Kazakistan’ın Almati Havalimanından İstanbul’a gelecek 6 Kırgızistan uyruklu şahıs riskli bulundu. Şüpheli şahısları taşıyan uçak, Bakanlığın Hava Takip Sistemi üzerinden takip edildi. Uçağın havalimanına inişinin ardından Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli şahıslar tespit edilerek fiziki takip altına alındı. Şahıslar, “gümrüğe tabi eşyam yoktur” beyanında bulundukları yeşil hattı kullanarak yolcu salonundan çıkacakları sırada, takipteki muhafaza memurlarınca durduruldu. Piyasa değeri yaklaşık 152 bin Türk lirası Şahısların beraberindeki valizler ve sırt çantaları x-ray taramasına alındı. Gerçekleştirilen taramada bagajlarda şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine bagajlar açılarak arandı. Yapılan aramada şahıslara ait 9 valiz ve 6 sırt çantası içerisinde toplam 7 bin 390 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Yakalanan elektronik sigara tütünlerinin piyasa değerinin yaklaşık 152 bin Türk lirası olduğu anlaşıldı. Yakalanan elektronik sigara tütünlerini yasalara aykırı olarak Türkiye’ye sokmak isteyen şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli soruşturma başlatıldı.
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