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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul Havalimanı'nda dur ihtarına uymayan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca

İstanbul Havalimanı'nda dur ihtarına uymayan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca

Şüphelilerin adliyeye sevki

Polis Hastane Akalan Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-detaylar

( İSTANBUL )- Şüpheliler, ekiplerin üzerine 50 kilogram ağırlığındaki fiber kablo sarılı büyük makaraları yuvarladı İSTANBUL

- Çalıntı plakalı araçla İstanbul Havalimanı'na girmeye çalışan 10 şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheliler, takipten kurtulmak için ekiplerin üzerine 50 kilogram ağırlığındaki fiber kablo sarılı büyük makaraları yuvarladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri, dün saat 06.30 sıralarında içerisinde 10 kişinin bulunduğu çalıntı plakalı bir otomobilin İstanbul Havalimanı'na giriş yapmakta olduğu bilgisi edindi. Bunun üzerine ekiplerce araç durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan şüpheliler aracı ekiplerin üzerine sürdü. Şüpheliler havalimanı inşaat sahasından çaldıkları 50 kilogram ağırlığındaki fiber kablo sarılı büyük makaraları ekiplerin üzerine atarak kaçmaya başladı.
Ekipler ise aracı durdurmak için önce havaya uyarı ateşi açtı ardından arabanın lastiklerine ateş etti. Bir süre daha kaçmaya çalışan araç Odyeri sapağında ekip otosuna çarparak durdu. Yaşanan kovalamacada araçtan atlayarak kaçmaya çalışan 10 şahıstan Ş.C. (45), Ö.K. (24), S.C. (34), F.C. (38), Y.K. (48), K.U.(34) ve yaşı küçük bir şahıs olmak üzere toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan Ş.C. ve Ö.K.'nin ayaklarından vurularak yaralandığı ve yaralı şüphelilerin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin çok sayıda suçtan arama kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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