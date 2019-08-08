Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu başladı

İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu başladı

Yolcular ile röp.

Kutlay Doluluk Oranı 

-Yoğunluk görüntüsü
-Yolculardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- THY'den bayram için 59 ek sefer İSTANBUL

- İstanbul Havalimanı’nda Kurban Bayram yoğunluğu başladı.
Kurban Bayramı tatile süresince 59 ek sefer koyan Türk Hava Yolları'nda uçakların doluluk oranının yüzde 90'ların üzerinde olduğu belirtildi. Kurban bayramı tatili öncesinde İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik başladı.
Kurban Bayramı nedeniyle tatillerini memleketlerinde veya tatil yörelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Havalimanı’na akın etti. Tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisi havayolu şirketlerinin yüzünü güldürdü. Türk Hava Yolları Kurban Bayramı tatilini de içine alan 9-18 Ağustos tarihleri arasında, 59 ek sefer koydu. Bu dönemde Türk Hava Yolları’nın ortalama doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. Ayrıca Türk Hava Yolları tatil yörelerine yaptığı seferlerde ise yüzde 100 doluluk oranını yakaladı. Bayram tatilini ailesinin yanında geçirmek için Marmaris’e giden Güngör Doğanay, “Marmaris’e gidiyorum ailemin yanına Kurban Bayramını kutlayacağız. Belki oradan Trabzon’a giderim. Kardeşimle beraber. Biletimi biraz zor buldum. Uçaklar biraz dolu. Her şey yolunda güzel” ifadelerini kullandı. Tatilde bol bol dinleneceğini söyleyen Recep Erkıran, ”Kayseri’liyim Bayram izni için geldim. 15 gün için geldim. Kız kardeşimin düğünü var onuda yapıp, çalıştığım yere Moldova’ya dönecem. Bol bol dinlenmeyi düşünüyorum. Akrabalarımla bolca zaman geçirmeyi düşünüyorum” dedi Türk Hava Yolları 59 ek sefer koydu İGA Yönetimi tüm önlemleri aldı Kurban Bayramı süresince yolcuların İstanbul Havalimanı’nda sorun yaşanmaması için, tüm önlemleri alan İGA Yönetimi, yolcuların rahat etmesi için yoğun çaba harcıyor. Ayrıca yoğunluğun yaşandığı saatlerde güvenlik giriş kapılarının tamamı açık tutuluyor.
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı