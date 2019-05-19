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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
İstanbul Havalimanı’nda 19 Mayıs konseri Haberi

İstanbul Havalimanı’nda 19 Mayıs konseri Haberi

Çocukların konserinden görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Ölümsüz 


- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Destekleme Merkezi bünyesindeki çocuklar, 19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle İstanbul Havalimanı’nda konser verdi. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Destekleme Merkezi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle İstanbul Havalimanı özel bir etkinliğe imza attı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla Çocuk Destekleme Merkezi'nde barınan 13 çocuk, müzik eğitmenleri eşliğinde Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde özel bir konser verdi. Yolcular da coşkuya ortak oldu Enstrümanlar eşliğinde çeşitli marşlar çalan çocuklara yolcuların ilgisi yoğun oldu. Konser alanını dolduran çok sayıda yolcu çocuklara eşlik ederek 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu. Bazı yolcular da yaşanan keyifli anları ölümsüzleştirmek cep telefonlarına kaydetti.

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