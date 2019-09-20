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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
İstanbul güne yağmurla başladı

İstanbul güne yağmurla başladı

- Yağış görüntüleri ( Cevizlibağ ve Üsküdar) - Vatandaş detaylarıİSTANBUL - Mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı beraberinde yağış da getirdi. Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı belirtilirken İstanbul 'da bugün gök gürültülü sağanak beklendiği bilgisi paylaşılmıştı. Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde de İstanbul 'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Hava Sıcaklığı Sağanak Yağış Hava Durumu Su Baskını 

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