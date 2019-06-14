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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
İstanbul güne sisle başladı Video

İstanbul güne sisle başladı Video

sisten görüntü

-yüksek binaların sis içinde kalırken görüntü
-yoğunluğundan görüntü
-sis içinde kalan güneşten örüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da gece geç saatlerde başlayan sis, sabah saatlerinde yer yer etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul’da kentin bazı bölgelerinde sabah yoğun sis etkili oldu. Avrupa Yakası'nın bazı kesimlerinde ve Sarıyer ile Şişli’nin bazı kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksaklıklar meydana geliyor. Sürücülerin zor anlar yaşadığı sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşüyor. Sisin etkili olduğu yerlerde gökdelenlerin sis içinde kaldığı görüldü.
Sis içinde kalarak doğan güneş ise kartpostallık manzara oluşturdu.
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