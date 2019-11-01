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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL-GÖRÜNTÜ) Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i kabul etti Haberi

İSTANBUL-GÖRÜNTÜ) Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i kabul etti Haberi

Kabulden fotoğraflar

-Araç konvoyu

İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’i Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Vahdettin Köşkü’nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i taşıyan araçlar Vahdettin Köşkü'ne giriş yaptı.
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