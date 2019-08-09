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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
İstanbul genelinde “Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması” gerçekleştirildi

İstanbul genelinde “Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması” gerçekleştirildi

Köpeklerle arabaların aranması

Akalan Narkotik Narkotik Köpek Polis Ekipleri Helikopter 

-Vatandaşlara GBT yapılması
-Araçların içinin aranması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, İstanbul genelinde “Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması” gerçekleştirdi. Uygulamada şüpheli görülen araçlar hassas burun narkotik köpekleriyle didik didik aranırken, vatandaşlara yönelik GBT yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, İstanbul genelinde asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla " Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması” gerçekleştirdi. 39 ilçede gerçekleştirilen uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.
Operasyona havadan helikopter ile destek verildi.
Hassas burunlu köpekler de uygulamada görev aldı. Uygulama ile genelinde huzur ve güven ortamı devamının sağlanması, suç işleyebilecek kişileri tespit ederek yakalamaya yönelik, başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi hedeflendi. Uygulama kapsamında araçlar durdurularak didik didik arandı, Vatandaşların GBT sorgusu yapıldı.
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