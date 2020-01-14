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14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
İstanbul genelinde narkotik operasyonu Video

İstanbul genelinde narkotik operasyonu Video

Baskından görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Narkotik Narkotik Operasyonu 

-Polislerden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kent genelinde torbacılara yönelik operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen operasyon kapsamında uyuşturucu satışı gerçekleştiren kişiler gözaltına alındı. Bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi. İstanbul’un birçok noktasına daha önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlara; özel harekât polisleri de destek verdi. Helikopter destekli operasyonda polis görev aldı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda bazı kişiler gözaltına alındı. Yapılan baskında uyuşturucu maddede ele geçirildi.
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