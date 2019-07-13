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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul genelinde ‘Huzur Uygulaması’ yapıldı

İstanbul genelinde ‘Huzur Uygulaması’ yapıldı

Köpekle arabaları arama

Polis Polis Denetimi Narkotik Harekat Polisi Helikopter 

-Vatandaşalara GBT yapma
-Arabaların iç ve dışlarını arama
-Detaylar

( İSTANBUL )- Durdurulan araçları narkotik köpeği "Vişa" didik didik arandı İSTANBUL

- Türkiye genelinde yapılan ‘Huzur Uygulaması’ kapsamında İstanbul’un çeşitli noktalarında özel harekat polisi ve hava destekli polis denetimi yapıldı. ‘Vişa’ isimli narkotik arama köpeğinin de katıldığı uygulamada arabaların içi ve dışı didik didik arandı. Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/3 kapsamında İstanbul’un ilçelerinde de ‘Huzur Uygulaması’ yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzurun sağlanması amacıyla saat 16.00’ da kent genelinde uygulama başladı.
Özle harekat polisi ve helikopter destekli yapılan uygulamada, ‘Vişa’ isimli narkotik arama köpeği ile de arabaların içi ve dışı didik didik arandı. Durdurulan arabalardaki sürücü ve vatandaşlar da Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi. ( EK-ZA- KÖPEK
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