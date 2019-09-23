İstanbul Esenyurt Üniversitesi yeni akademik yıla merhaba dedi Haberi

-Kemal Deniz Bozkurt, Rektör Prof. Dr. Sudi Apak

-sahne konuşması

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2019-2020 akademik yıl açılışını gerçekleştirdi.Üniversitenin yeni akademik yıl açılış töreni Esenyurt Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Törene İlçe Kaymakamı Dr. Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kurucu Vakıf Başkanı Necmi Kadıoğlu, Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, Rektör Prof. Dr. Sudi Apak ve üniversitenin akademik personelleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

“Üniversitenin başarıları Esenyurt’un lehine olacaktır”İstiklal Marşı ve saygı duruşundan sonra başlayan törende konuşan Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül, “İstanbul’un en kalabalık nüfusuna sahip bir ilçeyiz ve önemli bir kısmını yabancılar oluşturuyor. Yabancıların ülkemize ve ilçemize entegrasyonu konusunda hem kamu kuruluşları hem de üniversite olarak birlikte birçok önemli çalışmalar yapmaktayız. Bu arada üniversitemize de 350 yabancı öğrencinin kayıt yaptırması entegrasyon açısından önemli bir yer tutuyor. Ayrıca sanayi bölgesi olmamızın avantajı olarak üniversitemizin yapmış olduğu protokollerin hayata geçirilmesi için elimden gelen desteği vereceğim. Çünkü Esenyurt’un adı geçmişte yaşanan olumsuzluklardan dolayı hala olumsuz algılara sahip. Tamamen bir algı operasyonu yapılmakta. Üniversitemizin yapmış olduğu başarılarla bu algının Esenyurt lehine akademik ve entelektüel anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Başarının sırrı; sevmek, ahlaklı olmak, keşfetmek, çalışmak ve üretmek”Törene katılan ve öğrencilere açılış konuşmasında seslenen Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da gelişmiş ülke konumuna gelmek için gerekenleri gençlerle paylaştı. “Önce sevmeyi bilmeliyiz” diyerek sözlerine başlayan Kemal Deniz Bozkurt, “Coğrafi olarak çok önemli bir ülkeye sahibiz ve ülkemiz şuanda hak ettiği noktada değil. Gelişmiş ülkelere baktığım zaman bizim de onlardan geri kalmamamız için birkaç şeye ihtiyacımız var. Önce barış ve kardeşlik adına sevmeyi öğrenmeliyiz. Ülkemizi, vatanımızı, hiçbir ayrım yapmadan birbirimizi, doğayı sevmeliyiz. Arkasından ahlaklı olmalıyız. Başkasının hakkını yememeliyiz. Sonrasında da başarı için bilgi şarttır. Bu yüzden bilgiyi keşfetmeli, sorgulamalı ve kullanmalıyız. Ezbere yaşamamız lazım. Başka türlü yanlışları keşfedemeyiz. Sorgulamak, araştırmak başarının sırrıdır ve bu dinimizde de var. Eğer bunu da yaparsak doğruyu buluruz. Tabi doğru bilgiye ulaşınca çalışmak ve üretmek gerekir. Çalışmak ve üretmek son derece önemli bunu elde edersek başarı arkasından geliyor. Sizler bu ülkenin kanaat önderleri olacaksınız. Bunu unutmayın. Ne yaparsak yapalım önderliğimize sevgiyi koyalım. Esenyurt çerçevesinde ben de elimden gelen desteği yapacağım. Başarılı fikirlerin hayata geçirilmesi için destek olacağız. Herkese başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.“Dünya ile yarışabilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz”Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Sudi Apak da sanayi bölgesinde olan üniversitenin bu avantajdan yaralanması adına sanayi iş birliklerine önem verdiklerini söyledi.



Prof. Dr. Apak ayrıca, “Sanayi iş birliğimizi ön plana aldık. Esenyurt Sanayici ve İşadamları Derneği ile yapmış olduğumuz protokollerle öğrencilerimize iş imkanları sağladık ve iş birliklerimiz çeşitli aşamalarda devam ediyor. Öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesini, bilim ve sanayiyi iyi tanıyan bireyler olmalarını hedefliyoruz. Amacımız önce ilçemize, sonra İstanbul ve Türkiye’ye sonra da dünyaya hizmet etmek” dedi.

Bu yıl oldukça yüksek sayıda kayıt yapan yabancı uyruklu öğrenci ile çok kısa zamanda Türkiye ortalamasının üstünde yabancı öğrenci oranına ulaşıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Apak son olarak da, “Öğrencilerimiz geleceğe güzelce yön verebilmeli. Bizler de dünya ile yarışabilen, teknik düzeyde iyi bir gelişme kat eden, lisan seviyesine erişmiş, Türkiye Cumhuriyeti’ne iyi hizmet edecek gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz ” diyerek sözlerini tamamladı.Açılış konuşmalarının ardından tören Aşçılık Bölümü öğrencileri tarafından 6.akademik yıl açılışına özel yapılan pastanın protokol tarafından kesilmesiyle son buldu.

