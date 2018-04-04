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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul Emniyetine anaokulu - İSTANBUL

İstanbul Emniyetine anaokulu - İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın anaokulu açılışı için gelişi - İstiklal Marşı - Kur'an - ı Kerim okunması - İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın konuşması - Açılış kurdelesinin kesilmesi - Anaokulundan görüntüler - Kadın personel için hazırlanan otobüsün içinden görüntüler - İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'ın otobüs hakkında bilgi vermesi - İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde, yoğun tempoda çalışan polis çocukları için anaokulu açıldıİSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yoğun tempoda çalışan polis çocukları için anaokulu açtı.Müdürlüğün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce hayata geçirilen Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okula "Son Kale Anadolum Anaokulu" ismi verildi.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, açılış programında yaptığı konuşmada, "Kadın polislerimiz için neler yapabiliriz diye araştırırken, çocuklarını yalnız bırakmaktan şikayetçi olduklarını görünce anaokulu projesini hayata geçirdik, yakın zamanda da ikincisini Üsküdar'da açacağız." dedi.
Kadın personelin sorunlarını öğrenmek için özel bir ekip oluşturarak yaptıkları çalışmada, 7 - 8 sorun belirlediklerini ve çoğunu çözdüklerini ifade eden Çalışkan, şunları söyledi:"Gelen sorunlar arasında, kadın polislerin uzun süreli görevlerde yemek, mola ve elbise değişimi sırasında yaşadıkları sıkıntılar vardı. Bu sorunun çözümü için İETT ile ortak bir proje yürüterek, kadın polislerin kıyafetlerini değiştirebilecekleri ve yemek yiyebilecekleri bir mobil çözüm otobüsü hazırlattık ve bunların sayısını da artırmayı hedefliyoruz."Mustafa Çalışkan, program sonrası anaokulunu gezerek çocuklara hediye dağıttı.

Polis Kadın Polis Irak 

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