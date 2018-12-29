İstanbul Emniyeti yılbaşına hazır Haberi

-Atlı Birliklerden detay

-Çevik Kuvvetten detay

-Özel Harekattan detay

-Güven timlerinden detay

-Genel detaylar



( İSTANBUL )- 31 Aralık gecesi İstanbul’da 39 bin personel görev yapacak- Simitçi, piyango satıcısı, çöpçü kılığındaki güven timleri görev başında olacak İSTANBUL



- İstanbul Emniyet Müdürlüğü yılbaşı gecesi 39 bin personelle şehrin güvenliğini sağlayacak. Simitçi, milli piyango satıcısı, çöpçü kılığındaki güven timleri görev başında olacak. Yılbaşı gecesi atlı timler, drone ve polis köpekleri de yapılacak çalışmalara katılacak. Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba,’’ Çarşı ve mahalle bekçilerimizle birlikte yaklaşık 39 bin personelle yılbaşı tedbirlerini sağlayacağız’’ dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesi için alınan tedbirleri Taksim'de basın mensuplarına tanıttı. Yılbaşı gecesi görev yapacak atlı timler, milli piyango satıcısı, çöpçü ve simitçi kılığındaki güven timleri ve polis köpekleri de tanıtım toplantısına katıldı.

Yılbaşı tedbirleri hakkında basın mensuplarına bilgi veren Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba, "Üç aşamalı yılbaşı tedbirleri planlanmıştır. Bu yılbaşı tedbirlerinin birinci aşaması 21 Aralık tarihinde başlamış, Fetih 1453, Yeditepe Huzur, Kurtkapanı Uygulamalarıyla halkın yoğun olduğu yerlerde aranan şahıslar üzerinde, yol uygulamalarında, günü birlik evlerde yaklaşık 1 milyon 520 bin kişi sorgulanmış, bunlardan 4 bin 127 şahsın çeşitli suçlardan arandığı tespit edilerek ilgili birimlere teslim edilmiştir’’ diye konuştu.

Vatandaşların kullandığı toplu taşıma araçlardaki tedbirlerin artırıldığını belirten Baybaba, "İlimiz genelinde ticari taksiler, UBER sürücüleri üzerinde yapmış olduğumuz uygulamalar kapsamında bin 177 araç incelenmiş, 3 bin 493 şahıs da GBT sorgusundan geçirilerek 57 şahıs gözaltına alınmış, 65 şahısta adli birimlere sevk edilmiştir. İlimizin alışveriş merkezlerinde, meydanlarında denetimlerimiz artırılmıştır. Özellikle toplu taşıma araçlarında Büyükşehir Belediyemizle birlikte ortaklaşa yürüttüğümüz metro istasyonlarının içerisi, çevresi ve istasyonlara çıkan yollar 6 bin kamerayla izlenmektedir. Burada şüpheli görülen şahıslar, çantalar, paketler anında gerektiğinde uzman ekiplerimiz tarafından incelenmektedir’’ ifadelerini kullandı. - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 27 Aralık günü bir ilke imza atmıştır 27 Aralık gecesinde İstanbul'da büyük bir asayiş uygulaması yapıldığını anlatan Baybaba, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir ilke imza atmıştır. 27 Aralık gecesinde 2 bin 617 adrese girilmiştir. Bu adreslerde çeşitli suçlardan aranan 903 şahıs gözaltına alınmıştır. Tedbirlerimizin son aşaması 31 Aralık ve 1 Ocak arasını kapsamakta olup 24 saat esasına göre gece kartalları olarak andığımız Çarşı ve Mahalle bekçilerimizle birlikte yaklaşık 39 bin personelle yılbaşı tedbirlerini sağlayacağız. Bu tedbirler kapsamında Beyoğlu bölgesinde yaklaşık 17 bin personel görev alacak. Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Atlı Birliklerimiz, Akbaş ve Kangal köpeklerimiz, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz sizlere görünür bir şekilde Güven Timleri personelimizde halkımızın arasında onları görecek şekilde bin 545 personeliyle yer alacak’’ diye konuştu.

- 31 Aralık gecesi İstiklal Caddesi’ne çıkan bütün yollar trafiğe kapatılacak Yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi’ne çıkan bütün yolların kapatılacağını vurgulayan BAybaba,’’ 31 Aralık günü sabah saat 08.00’den 1 Ocak sabah 08.00’a kadar ilimizde Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy, Fatih ilçelerine kamyon, tır, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişleri yasaklanmıştır. Bununla beraber 31 Aralık günü saat 15.00 itibariyle İstiklal Caddesi’ne çıkan bütün yollar trafiğe kapatılacaktır’’ diyerek sürücüleri uyardı. (OY-ÖFA

