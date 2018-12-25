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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İstanbul Emniyeti’nden taksicilere şok uygulama

İstanbul Emniyeti’nden taksicilere şok uygulama

Muallim Naci caddesinden arama

Biber Gazı Ticari Taksi Trafik Güvenliği Para Cezası Yolcu Taşımacılığı 

-Kasatura geçirilen araçtan detay
-Millet Caddesinden arama
-Biber Gazı bulunan araçtan detay
-Sorgulamalardan detay
-Genel detaylar

( İSTANBUL )- Kimi araçtan ‘kasatura’ kimi araçtan ‘biber gazı’ çıktı İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'un birçok noktasında sadece ticari taksilere yönelik sabit yol uygulaması gerçekleştirdi. Beşiktaş’ta yapılan uygulamada bir ticari taksinin bagajında ‘kasatura’ ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen yol uygulamasına Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü personeli katıldı.
Asayiş ve terör olayları gibi konuları önleme amaçlı gerçekleştirilen uygulamanın ticari yolcu taşımacılığı yapan sürücüleri ve yolcuları denetleyerek kural ihlaller hususunda ve yolcuların bilinçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi. - Bagajdan ‘kasatura’ çıktı, sürücü inkar etti Uygulama kapsamında Beşiktaş, Muallim Naci Caddesi üzerinde de kapama noktası oluşturuldu. Uygulama kapsamında durdurulan bir taksinin bagajında beze sarılı ‘kasatura’ ele geçirildi. Bagajında bulunan kasaturanın kendisine ait olmadığını iddia eden sürücü hakkında 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar kanunu ve 47/1-d trafik güvenliğine uymamaya muhalefetten idari para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - ‘Biber gazı’ çıkan taksicinin ilginç savunması Fatih, Millet Caddesi’nde aramalar sonucunda bir ticari taksiden biber gazı çıktı. Taksi sürücüsü ise biber gazını kendisini savunmak amacıyla bulundurduğunu belirtti.
Ticari taksilere yönelik yönelik gerçekleştirilen uygulamaya özel eğitimli narkotik köpeği ‘Alex’ de destek verdi. İstanbul’un 38 ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamanın saat 16.00’ya kadar devam edeceği öğrenildi.
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