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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul Emniyeti'nden öğrencilere eğitim - İSTANBUL

İstanbul Emniyeti'nden öğrencilere eğitim - İSTANBUL

- Eğitimden görüntüler İstanbul Emniyeti'nden öğrencilere eğitim - Farklı okullardan 900 öğrenciye "kişisel güvenlik" ve "güvenli internet kullanımı" konularında eğitim verildiİSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyeti, farklı okullardan 900 öğrenciye "kişisel güvenlik" ve "güvenli internet kullanımı" konularında eğitim verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekiplerince Şişli Mustafa Sarıgül Ortaokulu'ndan 320, Üsküdar İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden 280, Üsküdar Deniz - İş İlkokulundan 300 olmak üzere toplam 900 öğrenciye "kişisel güvenlik" ve "güvenli internet kullanımı" konularıyla "güvenlik alanları" ve "trafik kuralları" konularında eğitimler verildi.
Eğitimler uzman polis memurlarınca gerçekleştirdi.

Trafik Kuralları Güvenli İnternet Memur Kullar Öğrenciler 

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