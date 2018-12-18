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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İstanbul E-5’te trafik yoğunluğu yüzde 80’lere ulaştı

İstanbul E-5’te trafik yoğunluğu yüzde 80’lere ulaştı

trafikten görüntü

Sağanak Yağış Aritas Trafik Yoğunluğu Metrobüs Durakları 

-araç yoğunluğundan görüntü
-insan yoğunluğundan görüntü
-metrobüslerden görüntü
-detaylar
-fotoğraf

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağışında etkisiyle E-5’te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yüzde 80’e çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.
Mesainin bitmesiyle birlikte yağış ve bazı bölgelerde etkisini gösteren rüzgar nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Yer yer İstanbul trafiğinin durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yüzde 80’e çıktığı görüldü.
Ana arterlerde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandığı görüldü.

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