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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
İstanbul’dan Zonguldak’a getirdiği 700 gram uyuşturucu ile yakalandı

İstanbul’dan Zonguldak’a getirdiği 700 gram uyuşturucu ile yakalandı

ZONGULDAK

Uyuşturucu Akalan Narkotik Harekete Geç 

--ŞAHSIN ADLİYEYE GETİRİLMESİ
-ADLİYEDEN DETAY

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- İstanbul’dan Zonguldak’a satmak için uyuşturucu getiren E.T., ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’dan Zonguldak’a uyuşturucu getirdiği istihbaratını alan ekipler harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler şahsı takibe aldı. Ekipler, şahsı özel araçla beraber arama noktasında yakaladı. Araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada 700 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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