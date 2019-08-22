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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’dan yurtdışına kaçıyorlardı, Tekirdağ polisi yakaladı İzle

İstanbul’dan yurtdışına kaçıyorlardı, Tekirdağ polisi yakaladı İzle

Araçtan detaylar

Kaçak Göçmen Kimlik Tespiti Akalan Yurt Dışı Polis Ekipleri 

-Kaçak göçmenlerden detaylar

( TEKİRDAĞ )-4 Pakistanlı, 4 Bangladeşli olmak üzere toplamda 8 erkek yabancı uyruklu göçmen şahıs yakalandı TEKİRDAĞ

- İstanbul’dan yurtdışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenler Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı Ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda bir şahsın İstanbul’dan temin ettiği göçmen şahısları para karşılığında Yunanistan ülkesine Götüreceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine polis ekipleri Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında 34 BL 4792 plaka sayıl aracı durdurdu. Araçta yapılan arama ve kontrollerde sürücü koltuğunda oturan şüpheli şahsın kimlik tespitinde İstanbul çalışan C.T. isimli şahıs olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramaların devamında yasadışı yollarla yurt dışına çıkmak istediklerini beyan eden 4 Pakistan 4 Bangladeş olmak üzere toplamda 8 erkek yabancı uyruklu göçmen şahıs yakalandı. Öte yandan araçta 1 adet bot ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak, yabancı uyruklu şahıslar geri gönderme merkezine teslim edildi.
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