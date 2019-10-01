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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
İstanbul’dan uyuşturucu getiren 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul’dan uyuşturucu getiren 3 kişi gözaltına alındı

Hastaneden detay

Hastane Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Trol 

-Zanlıların hastaneye getirilmesinden ve çıkartılmasından detay
-Ele geçirilenler

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kente uyuşturucu madde getiren 1’i kadın olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ilinden Karabük'e uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Eskipazar ilçe girişinde uyuşturucu madde getireceği belirlenen araç durdurularak, içerisinde bulunan B.B., Ö. Ş. ve B.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 143 gram toz esrar maddesi ve 5 adet ectasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
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