İstanbul’dan Trabzon’a giden otobüste üzerlerine su yağan yolcular otobüsü durdurdu

-- Şikayetçi olan yolcular ile röp

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( KOCAELİ ) -- Sorunu çözemeyen sürücüler ile tartışan yolcuları polisler sakinleştirdi- Para idesi talepleri reddedilen yolcular mağdur olduklarını söyleyip şikayetçi oldu KOCAELİ



- İstanbul’dan Trabzon’a giden özel bir yolcu otobüsünde yolcuların üzerlerine klimadan su damlayınca otobüs içerisinde arbede çıktı. Sürücülerin sorunu gideremeyeceklerini söylemesi üzerine otobüsü İzmit otogarına çektiren bazı yolcular, araçtan inerek şikayetçi oldu. Olay dün gece saatlerinde İzmit Şehirler Arası Otobüs Terminalinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir firmaya ait 34 DOB 24 plakalı otobüs, İstanbul Esenler Otogarından yaklaşık 50 yolcusuyla Trabzon’a gitmek için hareket etti. Bir süre ilerledikten sonra otobüs içerisinde klimalardan üzerlerine su damladığı ve aracı içerisinde yoğun gaz kokusu olduğunu iddia eden yolcular ile sürücü ve muavin arasında tartışma çıktı. Klimaların çıkış noktasından yoğun bir şekilde üzerlerine su damlayan yolcular bu şekilde yolculuk edemeyeceklerini söyleyince, sürücüler ile yolcular arasındaki tartıma büyüdü. Kısa süreliğine yol üzerine klimayı tamir ettirmeye çalışan sürücüler başarılı olmayınca yolcular, polis arayarak otobüsü İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminaline çektirdiler. Otobüs içerisinde yoğun bir şekilde üzerilerine su damladığını iddia eden yolcular, şikayetçi olduklarını, kendilerine başka bir otobüs tahsis edilmesi gerektiğini söyledikleri sürücülerden olumsuz yanıt alınca tartışma daha da büyüdü. Yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülenen anlarda sürücülerin bu şekilde otobüsün yola devam edeceğini söylemesi üzerine büyüyen tartışmada polis ekipleri yolcuları sakinleştirmeye çalıştı. Firma yetkilerinin kendilerini mağdur ettiğini söyleyen Ender Şamlıoğlu adlı yolcu, “Trabzon’a gidiyorduk. Arabanın sol tarafından klimalardan hep su aktı. Ben bu şikayetimi dile getirdim şoför beye. Muavin gelerek peçeteyle orayı sildi. Bir yarım saat daha gittik yine akmaya başladı.

Bu sefer aracın içerisinde garip bir gaz kokusu oldu. Ben de insanım sağlığımı düşünmek zorundayım. En sonunda dayanamadık, otobüsü buraya çektik. Polisler de geldi ama ellerinden bir şey gelmedi. Ben para iadesi istedim ve beni buradan İstanbul’a götürecek ekstra para iadesi daha istedim. Ben buraya gelmişim buradan Trabzon’a bir daha nasıl gideceğim. Adamlar ‘Yok vermiyoruz’ dediler. Ben de bavulumu aldım indim. Gerekli hukuki işlemleri yapacağım” dedi.

Bir diğer yolcu Hatice Takır ise sorunun bir türlü çözülmediğini söyleyerek, “Binmez olaydık. Klimadan su aktı çocukların üzerine. Klimadan su aktığı için kapattılar. Şimdi İstanbul’dan araç bekliyoruz. Gelsin İstanbul’a geri döneceğiz. Bir daha yola çıkmayacağız. Yarın otogara gidip dikileceğiz paramızı almak için” diye konuştu.

Islanarak yola devam etmek istemeyen yolcular, mağduriyetlerinin giderilmesi için para iadesi talepleri de firma yetkililerince reddedildi. Bunun üzerine otobüsten inen 10’a yakın yolcu yolculuğa devam etmeyi kabul etmeyerek polis merkezine giderek şikayetçi oldular. (GY

