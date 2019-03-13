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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'dan Samsun'a kargo ile uyuşturucu sevkiyatı: 3 gözaltı

İstanbul'dan Samsun'a kargo ile uyuşturucu sevkiyatı: 3 gözaltı

Fatih Sal'ın polis aracından inmesi

Polis Aracı Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde 

-Yüzünü gizlemeyerek yürümesi
-Adliye binasına girişi
-Kadınların yüzünü gözleyerek yürümeleri
-Adliye binasına girişleri
-Narkotik yazısı
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü
-Ele geçen hapların fotoğrafları

( SAMSUN ) SAMSUN

- İstanbul'dan Samsun'a kargo ile 5 bin 40 adet uyuşturucu etkisi bulunan hap gönderilmesiyle ilgili polisin yaptığı takip ve çalışma sonucu uyuşturucu haplarla birlikte 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kargo yoluyla yüklü miktarda uyuşturucu madde getirerek satışını yaptıkları bilgisi elde edilen F.S.A.'yı takibe aldı. F.S.A., eşi Y.S. ve arkadaşları A.F.A. adlı kadın İstanbul'dan kargoya verilen 5 bin 40 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik kapsül kapları kargo şubesinden teslim alırken suçüstü yakalandı. Narkotik polisi uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira paraya da el koydu. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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