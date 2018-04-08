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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
İstanbul'dan getirilmek istenen yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'dan getirilmek istenen yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi

Operasyon anı

Amfetamin Uyuşturucu Narkotik Metamfetamin Polis Ekipleri 

-Narkotik köpeği arama anı
-Uyuşturucunun çıkarılması
-Şahısların adliyeye sevk edilmesi
-Detaylar

( BURSA -HD) BURSA

- İstanbul'dan Bursa'ya uyuşturucu getirmek isteyen 2 şahıs polis ekipleri tarafından operasyon ile gözaltına alındı. Araca zulalanmış 550 gram metamfetamini narkotik dedektör köpeği rona buldu. Edinilen bilgiye göre, Bursa Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat sonucu İstanbul ilinden Bursa'ya uyuşturucu getirileceğini öğrendi. İstanbul'dan gelen otomobili durduran ekipler, E.K. ve H.Ş.'yi gözaltına aldı. Araca zulalanan 550 gram metamfetamin ise narkotik dedektör köpeği Rona tarafından bulundu. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bir süre önce başlatılan Mudanya ve Güzelyalı Deniz Otobüs Terminallerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yapılan diğer operasyonda ise İstanbul'dan Bursa'ya gelen M.A.M isimli şahıs şüphe üzerine durduruldu. Şahsın yapılan üst aramasında kıyafetlerinin çeşitli bölmelerine gizlenmiş vaziyette 80 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan E.K., H.Ş., ve M.A.M. isimli 3 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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