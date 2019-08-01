İstanbul'dan getirilen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

-Uyuşturucuyu bulması

-Ele geçen uyuşturucu

-Samsun Emniyet Müdürlüğü dış görüntüsü

-Ferhat P.'nin polis aracından inmesi

-Sağlık kontrolü için hastaneye girişi

-Hastaneden çıkıp polis aracına binmesi

-Ele geçen uyuşturucunun fotoğrafları



( SAMSUN ) SAMSUN



- İstanbul'dan getirdikleri kokain ve uyuşturucu hapları Samsun'da piyasaya sürmek isteyen uyuşturucu tacirleri narkotik köpeğinin otomobilde yaptığı arama sonucu yakalandılar. Olay, Samsun'un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği ve piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı. Narkotik polisi Havza ilçesinde Hacı A.'nın içinde bulunduğu otomobilde arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği ile otomobilde yapılan aramada 4 bin 400 adet ecstasy uyuşturucu hap ile yaklaşık 100 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili Ferhat P. de yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Hacı A. ve Ferhat P., "uyuşturucu madde ticareti" suçundan Havza Adliyesine sevk edildi.

