İstanbul’dan gelip Çerkezköy’de fidan diktiler Haberi

-CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ OKUL MÜDÜRÜ NECATİ YENER'İN KONUŞMASI

-ÖĞRENCİLERİN FİDAN DİKİMİ

-İLÇE JANDARMA KOMUTANI VOLKAN TORUN VE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ MURAT SEVGİ'NİN FİDAN DİKİMİ



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Veliköy Organize Bölgesi’nde yeni başlayan okul inşaatının bahçesine fidan diktiler. İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, Okul Müdürü Necati Yener ve okul öğretmenleri önderliğinde Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine gelerek 150 fidanı toprakla buluşturdu. Geçtiğimiz yıl başlatılan fidan dikim projesinin bu yıl da devam ettiğini söyleyen Okul Müdürü Necati Yener; “Sadık yârim kara topraktır’ ilkesinden hareketle, genç fidanlarımızı, genç ellerimizle toprakla buluşturuyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma projesi olarak Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin adını toprağa kazımak için büyük bir girişim içerisindeyiz. ‘Geleceğimiz ormanımız’ ilkesinden hareketle elimizdeki fidanlarımızı geleceğimize ekmiş bulunmaktayız” ifadelerine yer verdi. İlçeyi daha yeşil bir görünüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban ise, “İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin geçen yıl başlatmış olduğu projesi kapsamında Veliköy’de yeni yapılacak olan okulumuzun bahçesini ağaçlandıracağız. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın başlattığı ‘Fidanlar fidanlarla buluşuyor’ projesi kapsamında buraları yeşerteceğiz. Geçtiğimiz hafta bir sivil toplum kuruluşumuzun önderliğinde yine bir fidan dikimi yapmıştık. Yemyeşil bir Çerkezköy’e kavuşmak en büyük hayalimizdir. Ben Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ne çok teşekkür ediyor, fidan dikiminin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından okul öğrencileri, öğretmenleri ve görevlilerin de yardımıyla 150 fidanı toprakla buluşturdu. Ardından fidan dikim törenine katılan öğrencilere Veliköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde sertifikaları Kaymakam Atilla Selami Abban tarafından takdim edildi.

