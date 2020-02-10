Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul'dan gelen cenaze, kar nedeniyle 3 gündür defnedilemedi

İstanbul'dan gelen cenaze, kar nedeniyle 3 gündür defnedilemedi

- Cenazenin evden çıkartılıp nakil aracına koyulması

Kabristan Cenaze Cenaze Aracı Allah 

-- Cenaze nakil aracından detaylar
-- Rukiye Güdük'ün yakınları ile röportaj
-- Kar ve cenaze aracından görüntü
-- Hayatını kaybeden Rukiye Güdük'ün fotoğrafı

( GİRESUN ) GİRESUN

- İstanbul'da hayatını kaybeden 87 yaşındaki kadının cenazesi memleketi Giresun'daki kar nedeniyle 3 gündür defnedilemiyor. Doğu Karadeniz'de etkisini gösteren kar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Cumartesi günü İstanbul’da vefat eden 87 yaşındaki Rukiye Güdük’ün cenazesi 3 gündür memleketi Giresun’un Eynesil ilçesinde toprağa verilmeyi bekliyor. İlçedeki Altınlı Mahallesi nüfusuna kayıtlı ve İstanbul’da ikamet eden Rukiye Güdük, Cumartesi sabahı İstanbul’da hayatını kaybetti. Aynı günün gece saatlerinde memleketi Giresun'a getirilen Güdük’ün cenazesi kötü hava koşulları nedeniyle Pazar günü toprağa verilemedi. İlçeye bağlı yaklaşık 2 kilometre mesafede Altınlı Merkez Camii yanında aile kabristanlığında toprağa verilmesi düşünülen ve kabri hazırlanan Rukiye Güdük, Altınlı Mahallesi sahil kesiminde evinin bahçesinde Eynesil Belediyesine ait cenaze nakil aracında bekletiliyor. Rukiye Güdük’ün cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. Öte yanda, Rukiye Güdük'ün damadı Hüseyin Güdük, yaptığı açıklamada, "Cenazeyi Cumartesi akşam getirdik ama kar nedeniyle defnedemedik. Belediyemiz ile görüştük yarın yolu açacaklarını söylediler. İnşallah yarın öğleden sonra cenazemizi kaldıracağız" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı