Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Astsubay Üstçavuş Yılmaz yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Astsubay Üstçavuş Yılmaz yolculuğuna uğurlandı

ŞEHİDİN GELİŞİ

Cenaze Arabası Başsağlığı Helikopter Kaza Helikopter Kazası Askeri Helikopter 

-ŞEHİDİN İNDİRİLMESİ
-AİLENİN TAZİYELERİ KABULÜ
-EŞİNİN TABUTA SARILARAK AĞLAMASI
-CENAZE NAMAZI
-ŞEHİDİN UĞURLANMASI
-ŞEHİDİN FOTOĞRAFLARI

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- İstanbul Sancaktepe'de eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Üstçavuş Özkan Yılmaz için Zağnos Paşa Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Törene Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, şehidin babası Hayri Yılmaz, annesi Necla Yılmaz, eşi Özge Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.
Protokol üyeleri camiye girişte şehit babası Hayri Yılmaz’a başsağlığı diledi. Cenaze namazı öncesinde şehit Üstçavuş Özkan Yılmaz’ın Türk bayrağına sarılı naaşı hazırlanan musalla taşına kondu. Cenaze namazı öncesinde şehidin babası Hayri Yılmaz, annesi Necla Yılmaz ve eşi Özge Yılmaz Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından şehidin tabutu top arabasına kondu. Törene katılanlar top arabasının arkasından cenaze arabasına kadar yürüdü. Şehit Üstçavuş Özkan Yılmaz’ın cenazesi Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

İlgili Foto Galeriler
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı