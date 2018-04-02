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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul'daki FETÖ Ana darbe davasında müşteki avukatları bin sayfalık ortak dilekçe sunacak

İstanbul'daki FETÖ Ana darbe davasında müşteki avukatları bin sayfalık ortak dilekçe sunacak

Arşiv

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Gaziler General Sanık Avukatları Darbe Girişimi Darbe Davası 


- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de bulunduğu 24 sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasında, müşteki avukatları mahkemeye bin sayfalık esas hakkındaki beyan dilekçesi sunacaklarını belirtti.
15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin "Yurtta Sulh Konseyi'' İstanbul yapılanmasını da kapsayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın bulunduğu, 9'u firari 14'ü tutuklu 1’i tutuksuz 24 sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasına devam edildi. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki büyük salonda görülen duruşmaya tutuklu 14 sanık cezaevinden getirilirken, 1 tutuksuz sanık da salonda hazır bulundu. Duruşmaya sanık avukatları ile müşteki avukatları da katıldı.
"Tarihe not düşmek için bin sayfalık beyan dilekçesi sunacağız" Duruşmada müştekilerin avukatları esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanda bulundu. Müşteki avukatlarından Mehmet Alagöz, “Şehit yakınları ve gazilerin avukatları olarak esas hakkındaki mütalaaya ilişkin bin sayfalık esas hakkında beyan dilekçesi hazırlıyoruz. Tarihe not düşmek için bunu mahkemenize sunacağız” dedi.
Diğer müşteki avukatları da söz alarak sanıkların cezalandırılmasını istedi. Duruşmaya, yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.
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