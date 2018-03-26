İstanbul'daki din görevlilerinden Suriyelilere 400 ton un yardımı Haberi

-Tırların görüntüsü

-Organize yapan Yakup Öztürk ile yapılan röportaj

-Kilis müftüsü Mahmut Karatepe’nin açıklamaları

-Unların tırlardan indirilmesi

-Unların taşınması



( KİLİS ) KİLİS



- İstanbul’da görev yapan din görevlileri tarafından Kilis'e 16 tır dolusu unu emek yapılmak üzere 400 ton un gönderildi. Kilis'e getirilen unlar, ekmek üretilmek üzere yüksek kapasitedeki bir fırına teslim edildi. Zeytin Dalı Hareketini Türkiye’nin dört bir tarafından yardımlar sürüyor. İstanbul’da görev yapan din görevlileri öncülüğünde toplanan 400 ton un ekmek yapılmak üzere Kilis’e getirildi.

Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe, Türkiye Diyanet Vakfı Kilis Şubesi ile Kilis İl Müftülüğü olarak Suriyelilere yardımlara öncülük ettiğini ifade ederek, “Çalık Camiine yapılan saldırı üzerine ilimize gelen din görevlisi arkadaşlarımız. Buradaki durumu gördükten sonra yardıma koşuyorlar. Bugün 16 tırlık yardım konvoyu ile ilimize geldiler. Her tırda 25 ton olmak üzere 16 tırda toplam 400 ton bulunuyor. Yakında yeni kurduğumuz fırın devreye girecek. Allah, nasip ederse fırında günde 100 bin ekmek üretecek kapasitede bir fırın, gelen unları ekmeğe dönüştürerek, Suriyeli kardeşlerimize gönderiyoruz” dedi.



